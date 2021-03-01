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Когда ФЛП имеет право на больничные

Когда ФЛП имеет право на больничные

ФЛПы, которые уплачивают ЕСВ, имеют право на получение больничных и декретных выплат за счет средств Фонда социального страхования Украины.

Об этом информируют в Главном управлении ГНС в Луганской области.

В ведомстве отмечают, если у ФЛП есть задолженность по уплате ЕСВ, пособие он не получит.

Основанием для выплаты больничных и декретных выплат для ФЛП является копия листка нетрудоспособности, заверенная выдавшим его учреждением здравоохранения.

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При этом в графе «место работы» такого листка нужно указать, что это ФЛП, и фамилию. Такой листок нетрудоспособности должен храниться у предпринимателя. И рассчитывать сумму выплат, а также обращаться за финансированием в Фонд предпринимателю придется самостоятельно.

Как производятся выплаты:

  • за счет Фонда больничные оплачивают только с шестого дня нетрудоспособности;
  • декретные выплачивают за все дни пребывания в декрете.

В ведомстве отмечают, ФЛП вправе получать из средств Фонда соцстрахования больничные и декретные выплаты, если он платит ЕСВ и не имеет задолженности.

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По материалам Finance.UA
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