Когда ФЛП имеет право на больничные

ФЛПы, которые уплачивают ЕСВ, имеют право на получение больничных и декретных выплат за счет средств Фонда социального страхования Украины.
Об этом информируют в Главном управлении ГНС в Луганской области.
В ведомстве отмечают, если у ФЛП есть задолженность по уплате ЕСВ, пособие он не получит.
Основанием для выплаты больничных и декретных выплат для ФЛП является копия листка нетрудоспособности, заверенная выдавшим его учреждением здравоохранения.
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При этом в графе «место работы» такого листка нужно указать, что это ФЛП, и фамилию. Такой листок нетрудоспособности должен храниться у предпринимателя. И рассчитывать сумму выплат, а также обращаться за финансированием в Фонд предпринимателю придется самостоятельно.
Как производятся выплаты:
В ведомстве отмечают, ФЛП вправе получать из средств Фонда соцстрахования больничные и декретные выплаты, если он платит ЕСВ и не имеет задолженности.
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