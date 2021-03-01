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Разоблачена масштабная схема с топливом - СБУ

Разоблачена масштабная схема с топливом - СБУ

СБУ разоблачила масштабную схему реализации некачественных нефтепродуктов через крупную сеть АЗС на территории Украины.

Об этом заявляет пресс-служба ведомства в четверг, 11 марта.

Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн. Уголовное производство начато по статьям Уголовного кодекса: легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209), уклонение от уплаты налогов, (ч. 3 ст. 212), злоупотребление властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364) и незаконное изготовление подакцизных товаров (ч. 2 ст. 204).

«В рамках уголовного производства правоохранители задокументировали организацию масштабной противоправной схемы обращения и реализации некачественных нефтепродуктов. Установлено, что таким образом организаторы сознательно уклонялись от уплаты налогов в госбюджет, чем нанесли ущерб в крупных размерах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас проводится более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, на 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и в 2 отделах таможенного оформления.

В Офисе генпрокурора добавляют, что, по данным следствия, должностные лица ряда субъектов хозяйствования, которым принадлежит сеть АЗС, организовали незаконную схему по ввозу на таможенную территорию Украины, в том числе с территории РФ, нефтепродуктов — топлива, с использованием морских судов. Ввоз осуществлялся вне таможенного контроля и с сокрытием реальных объемов.

По материалам Корреспондент.net
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