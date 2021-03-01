Крупнейшая сеть кинотеатров Таиланда начала принимать криптовалюту

Сеть тайских кинотеатров Major Cineplex Group запустила пилотный проект, который позволит зрителям расплачиваться за билеты криптовалютой.
Об этом сообщают местные СМИ.
Руководство кинотеатров объяснило свою инициативу желанием поддержать инновационные методы оплаты.
Проект реализуется при участии местной криптовалютной биржи Zippex и платежной компании RapidZ. Чтобы воспользоваться услугой, пользователю необходимо скачать мобильный кошелек RapidZ, отсканировать QR-код в торговом автомате с билетами и отправить Bitcoin на указанный адрес.
С 4 марта система работает в филиале Major Cineplex Ratchayothin в Бангкоке. К концу 2021 года решение распространят на все 39 кинотеатров сети по всему Таиланду.
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