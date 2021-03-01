Facebook хочет оснастить гарнитуры виртуальной реальности дополнительными сенсорами

По словам генерального директора Facebook Марка Цукерберга, будущие гарнитуры виртуальной реальности компании должны улавливать выражения лиц пользователей. Это позволит воссоздавать более реалистичные цифровые аватары.

Цукерберг считает, что будущие модели гарнитур смогут отслеживать глаза и лицо пользователя. Устройства должны обладать всеми необходимыми сенсорами для создания качественно анимированных реалистичных аватаров. Это должно улучшить общение и социальное взаимодействие. В связи с этим компания работает над тем, чтобы интегрировать в устройства как можно больше датчиков.

Facebook выпустила несколько итераций VR-аватаров, и Цукерберг говорит, что в этом году появится новое поколение более реалистичных аватаров. Он сравнил желаемое качество для VR-аватаров с возможностями инструмента Epic MetaHuman, который позволяет аниматорам создавать виртуальные лица с высокой детализацией. Вместе с тем, Цукерберг хочет, чтобы Facebook создавала такие аватары с помощью машинного обучения в больших масштабах.

В рамках интервью глава Facebook также сообщил, что Oculus уже работает над аппаратным обеспечением «Quest 3 и 4». Так что в обозримом будущем можно ожидать появление отдельных гарнитур виртуальной реальности. Кроме того, компания проявляет интерес к дополненной реальности и позже в этом году намерена представить умные очки, но у них не будет стандартных визуальных элементов дополненной реальности.