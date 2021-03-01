0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 67 0

Декретные и больничные: в Украине расширят верификацию госвыплат

Декретные и больничные: в Украине расширят верификацию госвыплат

Помощь по временной потере трудоспособности, а также по беременности и родам будут верифицировать.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования.

«В ближайшее время будут проработаны технические вопросы информационного обмена для проведения верификации, подписан соответствующий протокол и обновлен договор с Министерством финансов Украины, а также разработан механизм предоставления рекомендаций в случае выявления несоответствий данных», — говорится в сообщении.

Для чего это необходимо:

  • верификация выплат должна обеспечить целевое использование средств и минимизировать риск ошибок при осуществлении выплат;
  • верификация не повлияет на сроки финансирования материального обеспечения от Фонда.

Читайте также: Верификация субсидий: незаконные выплаты вернут в госбюджет

Верификация выплат будет осуществляться для всех видов материального обеспечения и страховых выплат Фонда социального страхования Украины. В частности, будут внедрены механизмы превентивной верификации, которая позволит предотвратить осуществление нецелевых расходов.

Напомним, ранее реализация верификации была начата для страховых выплат, которые ФССУ осуществляет для пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве или профзаболеваний, а также членов их семей.

Справка Finance.ua:

  • В течение 2020 года 190,5 тысячи застрахованных лиц находились на больничном по уходу за больным членом семьи, в том числе за больными детьми до 14 лет. Фонд социального страхования Украины компенсировал им утраченный за весь период осуществления ухода заработок на общую сумму 630,6 млн гривен.
  • Министерство здравоохранения планирует в этом году реализовать более 30 цифровых проектов, среди которых электронный кабинет пациента и электронные больничные.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.