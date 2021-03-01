Декретные и больничные: в Украине расширят верификацию госвыплат

Помощь по временной потере трудоспособности, а также по беременности и родам будут верифицировать.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования.
«В ближайшее время будут проработаны технические вопросы информационного обмена для проведения верификации, подписан соответствующий протокол и обновлен договор с Министерством финансов Украины, а также разработан механизм предоставления рекомендаций в случае выявления несоответствий данных», — говорится в сообщении.
Для чего это необходимо:
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Верификация выплат будет осуществляться для всех видов материального обеспечения и страховых выплат Фонда социального страхования Украины. В частности, будут внедрены механизмы превентивной верификации, которая позволит предотвратить осуществление нецелевых расходов.
Напомним, ранее реализация верификации была начата для страховых выплат, которые ФССУ осуществляет для пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве или профзаболеваний, а также членов их семей.
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