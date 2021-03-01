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«Энергоатом» завершил 2020 год с чистым убытком 4,8 миллиарда

«Энергоатом» завершил 2020 год с чистым убытком 4,8 миллиарда

За полный 2020 год Национальная атомная компания «Энергоатом» отчиталась о чистых убытках на сумму 4,8 миллиарда гривен. По собственному финансовому плану компания должна была закончить год с прибылью в сумме 1,6 миллиард гривен.

Об этом свидетельствует отчет о выполнении показателей финансового плана государственного предприятия, проанализировала экспертная организация StateWatch.

В 4 квартале прошлого года «Энергоатом» улучшил свой финансовый результат, так как по итогам трех кварталов сумма чистого убытка составила 5,3 миллиарда.

При этом по результатам 2019 года «Энергоатом» отчитался о 3,8 млрд грн прибыли. В то время как 2018 год завершен с прибылью в размере 4,6 млрд грн.

По итогам 2020 года среднее количество трудоустроенных лиц на «Энергоатоме» составило 33 816 человек. Среднемесячная заработная плата руководителя компании достигла 241,5 тысячи гривен, одного члена правления компании — 236,7 тыс. грн, административного персонала — 49,5 тыс. грн, работника — 31,9 тыс грн.

С марта 2020 года обязанности президента «Энергоатома» исполняет Петр Котин, бывший генеральный директор Запорожской атомной электростанции.

По материалам Економічна Правда
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