НБУ напомнил банкам о финмониторинге политически значимых лиц

Банки не должны использовать формальный подход при работе с национальными политически значимыми лицами (Politically Exposed Persons, PEP) и относить всех без исключения таких PEPs к категории клиентов с высоким уровнем риска деловых отношений.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
«Банкам не нужно требовать документы, подтверждающие источники состояния национальных политически значимых лиц, если уровень риска деловых отношений с таким клиентом низкий, у банка нет подозрения относительно отмывания средств и финансирования терроризма, а счета, открытые в банке, используются преимущественно для получения заработной платы, социальных выплат или объем финансовых операций по всем счетам национальных PEP в банке не превышает 200 тыс. гривен за квартал», — прокомментировал директор Департамента финансового мониторинга Национального банка Алексей Бережной.
Как отмечается, для установления источников состояния национальных PEP банку будет достаточно получить информацию от клиента, проанализировать имеющуюся в банке информацию и получить информацию из публичных источников с надежной репутацией, если:
Каковы возможные критерии для установления банком высокого риска деловых отношений с PEP
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