НБУ напомнил банкам о финмониторинге политически значимых лиц

Банки не должны использовать формальный подход при работе с национальными политически значимыми лицами (Politically Exposed Persons, PEP) и относить всех без исключения таких PEPs к категории клиентов с высоким уровнем риска деловых отношений.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

«Банкам не нужно требовать документы, подтверждающие источники состояния национальных политически значимых лиц, если уровень риска деловых отношений с таким клиентом низкий, у банка нет подозрения относительно отмывания средств и финансирования терроризма, а счета, открытые в банке, используются преимущественно для получения заработной платы, социальных выплат или объем финансовых операций по всем счетам национальных PEP в банке не превышает 200 тыс. гривен за квартал», — прокомментировал директор Департамента финансового мониторинга Национального банка Алексей Бережной.

Как отмечается, для установления источников состояния национальных PEP банку будет достаточно получить информацию от клиента, проанализировать имеющуюся в банке информацию и получить информацию из публичных источников с надежной репутацией, если:

национальный PEP обслуживался в банке до вступления в силу закона о финмониторинге;

обслуживался в банке до вступления в силу закона о финмониторинге; с момента прекращения выполнения им определенных публичных функций прошло не менее 12 месяцев,

операции по счету понятны для банка. Например, проводятся в рамках полученной заработной платы, социальных выплат;

PEP не проводит подозрительных финансовых операций.

Каковы возможные критерии для установления банком высокого риска деловых отношений с PEP

использование корпоративных механизмов (юридических лиц и других образований) или цепи посредников для сокрытия бенефициарной собственности;

использование членов семьи или связанных лиц как законных владельцев активов PEP ;

; наличие доступа к государственным активам, средствам и финансовых операций с ними;

наличие контроля за разрешительными органами, которые выдают лицензии и права концессии;

осуществление решающего влияния на деятельность финансового учреждения;

деятельность, связанная с государственными закупками;

получение наличных средств в крупных объемах и т. д.

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