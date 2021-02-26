SpaceX рассказала, каким будет её будущий космопорт в Южном Техасе

Федеральные власти США обнародовали подробности о строящемся космодроме SpaceX в Южном Техасе. Информация была представлена в публичном уведомлении инженерного корпуса армии США. Новые документы включают подробный чертёж участка в южной части штата Техас, расположенного вдоль Мексиканского залива, на котором и будет создан космопорт.

Новый космодром SpaceX будет включать в себя:

две орбитальных стартовых площадки, одна из которых уже строится;

две суборбитальных стартовых площадки, одна из которых уже готова;

две посадочных площадки, одна из которых уже закончена;

два стенда для испытаний космических кораблей Starship и ускорителей Super Heavy для них;

большой парк наземного вспомогательного оборудования для обеспечения орбитальных полётов;

площадку у входа на территорию для размещения космического корабля Starhopper.

В архитектурном чертеже космодрома поражает его компактность. Все объекты будут сосредоточены на территории размером около 10 гектаров, что резко контрастирует с огромными стартовыми площадками во Флориде в Космическом центре Кеннеди и на космодроме мыса Канаверал. Тем не менее, SpaceX, похоже, уверена, что сможет управлять запуском и посадкой своих аппаратов таким образом, чтобы неудачи не привели к повреждению расположенного поблизости оборудования. Это немного нетрадиционный подход, однако SpaceX часто шла на риск в своей работе, чтобы ускорить темпы развития.

Эти планы косвенно доказывают, что Илон Маск видит будущее SpaceX в Техасе. А постройка нового космодрома и приобретение двух нефтяных вышек под названием Фобос и Деймос дают некоторое представление об операционных возможностях компании. Маск также предложил включить соседнюю деревню Бока-Чика в новый город под названием Starbase.

Стоит отметить, что кроме удовлетворения требований инженерного корпуса армии США, SpaceX также должна пройти экологическую экспертизу Федерального управления гражданской авиации. В данный момент компания работает над тем, чтобы предоставить ведомству обновлённую экологическую оценку.