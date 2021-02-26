0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 18 0

General Electric продала подразделение по авиализингу за $30 млрд конкурентам

General Electric продала подразделение по авиализингу за $30 млрд конкурентам

В среду американская корпорация General Electric (GE) объявила о продаже своего подразделения по авиализингу GE Capital Aviation Service (Gecas) его ирландскому конкуренту AerCap Holdings.

Сумма сделки составила $30 млрд, из них $24 млрд AerCap выплатит наличными, остальное – акциями объединенной компании. Таким образом после завершения сделки GE продолжит владеть 46%-ной долей в объединенной компании. Сделка должна быть завершена в течение 12 месяцев.

О том, что компании близки к сделке, сообщалось еще в воскресенье. Gecas с парком 1600 самолетов – один из крупнейших игроков на рынке авиационного лизинга наряду с самой AerCap и американской Air Lease Corp Она сдает в лизинг авиакомпаниям, разным стартапам самолеты от пассажирских Boeing и Airbus до грузовых и небольших самолетов для региональных перелетов.

Активы компании на конец прошлого года оценивались в $35,9 млрд. Стоимость активов AerCap оценивается в $34 млрд, ей принадлежит 1400 самолетов. После объединения AerCap станет крупнейшим игроком на этом рынке.

Gecas – крупнейшее из подразделений, оставшихся от GE Capital, финансового бизнеса GE. GE Capital был самым прибыльным подразделением компании до мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, когда он начал приносить убытки и стал угрозой самому существованию компании.

В последнее время авиализинговые компании, как и авиакомпании и другие игроки этого сектора, переживают сложные времена из-за снижения количества перелетов во время пандемии. Убыток Gecas за 2020 год составил $786 млн.

Объединение активов должно помочь Gecas и AerCap сократить расходы и лучше справиться с нынешним кризисом.

В свою очередь, GE стремится упростить свою структуру, сконцентрироваться на своей основной промышленной деятельности и избавиться от активов, которые она не считает ключевыми. Так, в прошлом году компания продала подразделение по производству электролампочек.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.