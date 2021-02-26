General Electric продала подразделение по авиализингу за $30 млрд конкурентам

В среду американская корпорация General Electric (GE) объявила о продаже своего подразделения по авиализингу GE Capital Aviation Service (Gecas) его ирландскому конкуренту AerCap Holdings.
Сумма сделки составила $30 млрд, из них $24 млрд AerCap выплатит наличными, остальное – акциями объединенной компании. Таким образом после завершения сделки GE продолжит владеть 46%-ной долей в объединенной компании. Сделка должна быть завершена в течение 12 месяцев.
О том, что компании близки к сделке, сообщалось еще в воскресенье. Gecas с парком 1600 самолетов – один из крупнейших игроков на рынке авиационного лизинга наряду с самой AerCap и американской Air Lease Corp Она сдает в лизинг авиакомпаниям, разным стартапам самолеты от пассажирских Boeing и Airbus до грузовых и небольших самолетов для региональных перелетов.
Активы компании на конец прошлого года оценивались в $35,9 млрд. Стоимость активов AerCap оценивается в $34 млрд, ей принадлежит 1400 самолетов. После объединения AerCap станет крупнейшим игроком на этом рынке.
Gecas – крупнейшее из подразделений, оставшихся от GE Capital, финансового бизнеса GE. GE Capital был самым прибыльным подразделением компании до мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, когда он начал приносить убытки и стал угрозой самому существованию компании.
В последнее время авиализинговые компании, как и авиакомпании и другие игроки этого сектора, переживают сложные времена из-за снижения количества перелетов во время пандемии. Убыток Gecas за 2020 год составил $786 млн.
Объединение активов должно помочь Gecas и AerCap сократить расходы и лучше справиться с нынешним кризисом.
В свою очередь, GE стремится упростить свою структуру, сконцентрироваться на своей основной промышленной деятельности и избавиться от активов, которые она не считает ключевыми. Так, в прошлом году компания продала подразделение по производству электролампочек.
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