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Пандемия привела к сокращению производства автомобилей в ЕС примерно на 4 млн в 2020 году

Пандемия привела к сокращению производства автомобилей в ЕС примерно на 4 млн в 2020 году

Согласно данным, опубликованным на сайте Ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA), в 2020 году Европейский союз (ЕС) и Великобритания потеряли производство 4 243 577 автомобилей из-за убытков, нанесенных пандемией COVID-19. Данные охватывают производство легковых, грузовых автомобилей, фургонов и автобусов.

Общий ущерб составляет 22,9% от общего объема производства автопрома в ЕС в 2019 году.

Основной причиной сокращения производства является массовое закрытие европейских автомобильных заводов из-за национальных локдаунов, введенных правительствами ЕС весной 2020 года для борьбы с пандемией COVID-19.

Больше всего пострадала Германия с показателем потери производства в 1 192 113 автомобилей. Далее следуют Франция (881 287), Испания (577 130) и Великобритания (387 065).

Наименьшие потери зафиксировала Финляндия – 29 157 авто.


Таблица: ACEA

По материалам Mind
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