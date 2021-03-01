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В Испании назвали возможные сроки введения паспортов вакцинации

В Испании назвали возможные сроки введения паспортов вакцинации

Правительство Испании рассматривает возможность введения паспортов вакцинации, чтобы снова открыть индустрию туризма в стране. Паспорт могут ввести до 19 мая.

Об этом заявила министр промышленности, торговли и туризма Мария Рейес Марото, передает Ultima Hora.

«В мае, как мы объявили, пройдет ярмарка Fitur, мы хотим, чтобы она стала возрождением туризма, речь идет о 19 мая, и в этот день мы могли бы начать применять цифровой сертификат», — заявила она.

Министр отметила, что власти работают над тем, чтобы создать «как можно быстрее» паспорт, который позволит вакцинированным от коронавируса более свободно передвигаться.

Напомним, в Европе активно готовятся к запуску ковид-паспортов, которые должны упростить поездки между странами и, возможно, дать их владельцам больше возможностей в обычной жизни.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения выступила в поддержку введения сертификатов о вакцинации против COVID. Но в то же время подчеркивается, что эти документы не должны привести к ограничениям в передвижении людей.

По материалам РБК-Украина
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