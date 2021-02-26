Впервые с 2019 года Boeing получил больше заказов на самолеты, чем их отмен

В феврале количество проданных самолетов Boeing превысило количество отмененных заказов впервые с ноября 2019 года, передает CNBC.
Всего за февраль компания продала 82 самолета и зарегистрировала 51 отмену заказов на лайнеры. В частности, в минувшем месяце Boeing поставил 22 самолета, в том числе 18 самолетов 737 MAX.
Февральские заказы компании включали 25 самолетов Boeing 737 Max для United Airlines и 27 танкеров (самолетов-заправщиков) KC-46. В то же время авиастроительная компания из Чикаго объявила об отмене 51 заказа на самолеты, в том числе на 32 самолета 737 MAX.
Кроме того, Singapore Airlines заменила свой заказ на 19 Boeing 787−10 Dreamliners на 11 новых самолетов 777X. В Boeing ожидают, что двухпроходный дальнемагистральный самолет 777X поступит в коммерческую эксплуатацию до конца 2023 года.
В настоящее время портфель заказов Boeing составляет 4041 самолет.
Напомним, что по итогам 2020 года Boeing поставил рекордно низкое количество самолетов, показав худший результат за последние 43 года.
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