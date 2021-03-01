Владельцев Kia просят не парковать свои автомобили на улице

Kia отзывает около 380 000 внедорожников Sportage и седанов Cadenza из-за проблемы, которая может привести к их возгоранию.

Kia и Национальная администрация безопасности дорожного движения предупреждают владельцев, чтобы они оставляли автомобили на стоянке снаружи и подальше от их домов и других зданий или транспортных средств, чтобы предотвратить возможное распространение пожара, пока проблема не будет устранена. Об этом сообщает CNN, пишет sud.ua.

Отзыв применяется к некоторым моделям Sportages с 2017 по 2021 год и Cadenzas с 2017 по 2019 год, которые не оснащены Smart Cruise Control. Умный круиз-контроль позволяет автомобилю использовать радар для автоматического поддержания безопасного расстояния от других автомобилей на шоссе. По словам Kia, в отзыве могут быть задействованы автомобили с обычным круиз-контролем.

Согласно документам, опубликованным на NHTSA.gov, в транспортных средствах, участвующих в этом отзыве, в некоторых электронных схемах под капотом может возникнуть короткое замыкание, что приведет к перегреву и, возможно, возгоранию.

Как сообщает CNN, владельцы автомобилей, участвующих в отзыве, будут уведомлены по почте начиная с 30 апреля, говорится в заявлении Kia.

Владельцы также могут посетить веб-сайт safercar.gov и ввести свой 17-значный идентификационный номер автомобиля или VIN, чтобы проверить, подлежит ли их автомобиль отзыву. Дилеры Kia заменят предохранители, чтобы предотвратить попадание слишком большой мощности на поврежденные печатные платы. В некоторых случаях обновляется и программное обеспечение автомобиля. Плата за ремонт не взимается.

Hyundai, который является основным акционером Kia, недавно отозвал 82 000 электрических внедорожников. Хотя этот отзыв также был связан с риском возгорания, но проблема была с аккумуляторными батареями транспортных средств.