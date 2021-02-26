Гендер на рынке труда: женщины просят вдвое меньшую зарплату, чем мужчины (инфографика)

На рынке труда присутствие мужчин и женщин почти одинаковое, однако запрос на оплату труда существенно разный — женщины рассчитывают на намного меньшую зарплату. К такому выводу пришли эксперты кадрового портала grc.ua во время гендерного исследования рынка труда.
Резюме и профсферы. Большинство резюме на портале grc.ua размещено от мужчин, их 50,4% от общего количества. Женщин чуть меньше — 49,6%. Однако, несмотря на почти равную заинтересованность в работе, направления развития карьеры у женщин и мужчин отличаются. Как и раньше, на рынке труда существуют традиционно женские и традиционно мужские профессиональные сферы.
Сугубо мужскими профсферами являются «Инсталляция и сервис», «Безопасность», «Добыча сырья», «Автомобильный бизнес» и «Рабочий персонал». А более женскими профсферами, как утверждают эксперты, являются «Бухгалтерия и управленческий учет», «Наука и образование», «Управление персоналом», «Домашний и административный персонал».
Нейтральными по гендерному распределению являются такие профсферы, как: «Государственная служба и некоммерческие организации», «Закупки», «Искусство, Развлечения, масс-медиа», «Консультирование», «Продажи, страхование», «Юристы», «Банки и инвестиции». В начале карьеры разница в мужчинах и женщинах составляет 10%.
На какие зарплаты претендуют? Согласно исследованию grc.ua, женщины претендуют на меньшую заработную плату. 48% из них просят у работодателей до 7 600 грн., еще 33% женщин претендуют на зарплату от 7600 до 15 300 грн. Наименьшее количество женщин (4%) рассчитывает на зарплату от 38 400 грн.
Начало карьеры и опыт. Согласно данным grc.ua, женщины раньше начинают свою карьеру, но и раньше ее заканчивают. Так, в группе молодежи (18−30 лет) количество женщин больше мужчин. В возрастной категории «30−40 лет» количество женщин и мужчин почти одинаковое, а в категории «40−50 лет» количество мужчин существенно преобладает.
В целом мужчины имеют немного больший опыт работы, чем женщины. Так, опыт от 6 лет имеет 55% мужчин и 45% женщин. Большинство мужчин (57%) рассчитывают на заработную плату в размере до 14 000 грн. Почти треть мужчин (28%) хотят получать от 14 000 до 28 100 грн. На зарплату от 70 300 грн претендуют лишь 4% мужчин.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Новая почта повышает тарифыВчера, 19:20 - 1576 6
На украинцев начали брать кредиты через популярные мессенджерыВчера, 14:38 - 24844 6
В 2020 Украина выплатила МВФ $4 млн неустойки за невыбранные траншиВчера, 12:45 - 1450 6
Сроки установки газовых счетчиков перенесли: сколько придется платитьВчера, 14:04 - 1364 4
Кабмин запретил пассажирские перевозки в регионах «красной» зоныВчера, 10:13 - 1530 3
На украинцев начали брать кредиты через популярные мессенджерыВчера, 14:38 - 24844 6
Прогноз курса валют: что будет с долларом в марте и начале апреляВчера, 19:02 - 2036
Ошибки в названии должности могут лишить работника права на льготную пенсию — ПФУВчера, 09:33 - 1950
Межбанк: отложенный спрос на валюту — главная угроза для курса гривныВчера, 10:53 - 1600
Новая почта повышает тарифыВчера, 19:20 - 1576 6
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 970 1
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 1551
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 2902 1
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 2497 11
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 2233 6