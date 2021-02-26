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Гендер на рынке труда: женщины просят вдвое меньшую зарплату, чем мужчины (инфографика)

Гендер на рынке труда: женщины просят вдвое меньшую зарплату, чем мужчины (инфографика)

На рынке труда присутствие мужчин и женщин почти одинаковое, однако запрос на оплату труда существенно разный — женщины рассчитывают на намного меньшую зарплату. К такому выводу пришли эксперты кадрового портала grc.ua во время гендерного исследования рынка труда.

Резюме и профсферы. Большинство резюме на портале grc.ua размещено от мужчин, их 50,4% от общего количества. Женщин чуть меньше — 49,6%. Однако, несмотря на почти равную заинтересованность в работе, направления развития карьеры у женщин и мужчин отличаются. Как и раньше, на рынке труда существуют традиционно женские и традиционно мужские профессиональные сферы.

Сугубо мужскими профсферами являются «Инсталляция и сервис», «Безопасность», «Добыча сырья», «Автомобильный бизнес» и «Рабочий персонал». А более женскими профсферами, как утверждают эксперты, являются «Бухгалтерия и управленческий учет», «Наука и образование», «Управление персоналом», «Домашний и административный персонал».

Нейтральными по гендерному распределению являются такие профсферы, как: «Государственная служба и некоммерческие организации», «Закупки», «Искусство, Развлечения, масс-медиа», «Консультирование», «Продажи, страхование», «Юристы», «Банки и инвестиции». В начале карьеры разница в мужчинах и женщинах составляет 10%.

На какие зарплаты претендуют? Согласно исследованию grc.ua, женщины претендуют на меньшую заработную плату. 48% из них просят у работодателей до 7 600 грн., еще 33% женщин претендуют на зарплату от 7600 до 15 300 грн. Наименьшее количество женщин (4%) рассчитывает на зарплату от 38 400 грн.

Начало карьеры и опыт. Согласно данным grc.ua, женщины раньше начинают свою карьеру, но и раньше ее заканчивают. Так, в группе молодежи (18−30 лет) количество женщин больше мужчин. В возрастной категории «30−40 лет» количество женщин и мужчин почти одинаковое, а в категории «40−50 лет» количество мужчин существенно преобладает.

В целом мужчины имеют немного больший опыт работы, чем женщины. Так, опыт от 6 лет имеет 55% мужчин и 45% женщин. Большинство мужчин (57%) рассчитывают на заработную плату в размере до 14 000 грн. Почти треть мужчин (28%) хотят получать от 14 000 до 28 100 грн. На зарплату от 70 300 грн претендуют лишь 4% мужчин.

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По материалам Finance.UA
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