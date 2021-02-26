Tesla строит в Техасе мощную систему хранения энергии

Переехав в Техас и столкнувшись в прошлом месяце с длительным отключением электричества из-за неожиданных снегопадов и морозов, Илон Маск решил застраховаться от повторения ситуации. И теперь компания Tesla строит систему хранения энергии минимум на 100 МВт в городе Англтон, сообщает Ars Technica.
Tesla никак не рекламировала проект, который ведется под прикрытием малоизвестного подразделения компании Gambit Energy Storage LLC. Поэтому до поры до времени журналисты о нем не знали. Работники запретили фотографу Bloomberg вести съемку и заявили, что работы ведутся “секретно”. Однако журналисты с помощью дрона смогли увидеть, что находится на территории.
Проект состоит из 20 больших аккумуляторных блоков. Некоторые подробности нашли на сайте города Англтона. В одном из документов говорится, что им занимается компания Plus Power. Среди руководителей Plus Power – двое бывших работников Tesla.
Plus подтвердила Bloomberg, что действительно начала заниматься строительством промышленного аккумулятора в городе, но потом продала проект какой-то третьей стороне.
В качестве аккумуляторов будут использоваться литий-железо-фосфатные батареи с ожидаемым сроком службы 10-20 лет. Ожидается, что система будет генерировать для города около 1 миллиона долларов доходов в виде налога на недвижимость.
Фото Mark Felix/Bloomberg
Сколько город сэкономит за счет балансировки потребления в часы пик, станет ясно после ввода батареи в эксплуатацию. Станция будет работать автономно, но под постоянным удаленным наблюдением.
В 2017 Tesla построила в Южной Австралии огромную систему хранения электроэнергии на 100 МВт, самую большую в то время. Позже ее расширили до 150 МВт. По мнению Bloomberg, новая батарея в Техасе будет как минимум на 100 МВт.
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