Опубликован закон об электронных трудовых книжках

Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме» официально опубликован в парламентской газете «Голос Украины» за 10 марта.

Что предполагается. Документ вводит учет трудовой деятельности работников в электронной форме:

использование этих сведений для подтверждения имеющегося стажа работы для заключения трудового договора, назначения пенсий и т. д.

урегулируется вопрос об автоматическом назначении пенсии по возрасту через личный электронный кабинет лица на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Совершенствуется и реформируется система учета трудовой деятельности работников, что предусматривает постепенный отказ от бумажных трудовых книжек.

В течение 5 лет будет использоваться как бумажная трудовая книжка, так и электронная форма уже имеющихся либо внесенных сведений из указанного реестра, пока в Государственный реестр должны быть внесены сведения из бумажных трудовых книжек.

Также документом вводится возможность автоматического назначения пенсии без личного обращения лица с сохранением права отсрочки выхода на пенсию.

Что это даст работодателю. Уменьшит затраты работодателей на ведение бумажного документооборота, упростит доступ к информации о приобретенном стаже работников для назначения выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, прежде всего в случае временной утраты трудоспособности. Упростит учет данных об образовании (квалификации), которое имеет работающее население и которое получают молодые люди, для обеспечения согласования предложений, существующих на рынке труда, и планирования подготовки или переподготовки специалистов по актуальным направлениям.

Этот закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

Справка Finance.ua:

5 февраля ВР поддержала переход на электронные трудовые книжки.