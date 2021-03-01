Известный аналитик раскрыл стоимость VR/AR гарнитуры Apple

Известный аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что «шлем» с возможностями дополненной и виртуальной реальности от Apple выйдет в середине 2022 года. Он будет стоить гораздо дешевле, чем предполагалось ранее.

Выпуск «шлема» — только 1-й этап по завоеванию рынка. В 2025 году компания выпустит AR-очки, а после 2030 года — контактные линзы с AR.

Текущие прототипы, по словам Куо, весят 200−300 граммов, но Apple хочет снизить этот показатель до 100−200 граммов. Это сделает шлем значительно легче, чем существующие VR-продукты. В частности, доступный Oculus Quest 2 весит 503 г, подороже Vive Cosmos Elite — 650 г.

Сообщается, что гарнитура получит micro-OLED дисплей и несколько оптических модулей производства Sony. У дисплеев будет режим прозрачности (для работы AR) и непрозрачный режим (для VR).

По оценке аналитика, новая гарнитура, скорее всего, будет по своей стоимости «похожа на высококлассный iPhone», то есть ее цена может составить около $ 1000. В более ранних отчетах утверждалось, что ее цена составит $ 3000.