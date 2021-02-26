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Кто должен сообщать в страховую о ДТП

Кто должен сообщать в страховую о ДТП

Отношения в сфере обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, обеспечение возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу потерпевших при эксплуатации наземных транспортных средств на территории Украины регулирует ЗУ «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств».

Об этом сообщается в Telegram-канале «Блог права».

Действия при ДТП. Статьей 33 Закона предусмотрено, что в случае наступления дорожно-транспортного происшествия, которое может быть основанием для страхового возмещения (регламентной выплаты), водитель транспортного средства, причастный к такому происшествию, обязан, в частности, безотлагательно, но не позднее трех рабочих дней со дня наступления ДТП, письменно уведомить страховую компанию.

При этом он должен предоставить страховщику, с которым заключен договор ОСАГО:

  • уведомление о дорожно-транспортном происшествии установленного МТСБУ образца;
  • сведения о местонахождении своего транспортного средства и поврежденного имущества;
  • контактный телефон и свой адрес.

Если водитель транспортного средства по уважительным причинам не имел возможности выполнить указанное обязательство, он должен подтвердить это документально.

Что это значит: то есть обязанность уведомления страховой компании о ДТП возложена именно на водителя автомобиля, с которым заключен договор ОСАГО. Пострадавший уведомляет свою страховую компанию, а виновный — свою.

Если виновник ДТП пропустил срок для уведомления или проигнорировал обязанность уведомить страховщика, то это никоим образом не повлияет на возмещение вреда потерпевшему, который обратился за страховым возмещением.

При этом, страховщик после выплаты страхового возмещения имеет право подать регрессный иск к страхователю или водителю застрахованного транспортного средства, если он не уведомил страховщика в сроки и на условиях, которые определенны Законом.

Когда страховая компания может потребовать у вас деньги

По материалам Finance.UA
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