На украинцев начали брать кредиты через популярные мессенджеры

Преступники придумали новый вид обмана людей в интернете. Они создают «фейковые» предложения работы на специальных сайтах и ждут резюме. Затем проводят собеседование, поздравляют с трудоустройством, просят прислать пакет документов… и оформляют кредит на ваше имя.
Такую информацию сообщили правоохранительные органы Украины. Мошенники стали осваивать сайты, на которых работодатели размещают вакансии, чтобы обманывать людей, ищущих работу. Принцип такой — мошенник создает поддельную вакансию, а затем ждет ответа. Когда пользователей, которые присылают резюме, набирается достаточно большое количество, с ними связывается мошенник. Он проводит собеседование, озвучивает процесс будущей работы, а потом говорит, что проведет такой же опрос среди других кандидатов, определится с победителем и позвонит.
Чаще всего для этого используются разные мессенджеры, вроде Viber и WhatsApp. Через день он звонит лучшим кандидатам (разумеется, в это число попадают все откликнувшиеся) и заявляет, что их выбрали и готовы к оформлению трудовых отношений. Для этого нужен пакет документов, включая фотографии человека с паспортом, кодом и водительскими правами в руке.
После того, как фото оказываются в руках мошенников, те сразу же обращаются в микрофинансовые организации и оформляют на своих «работников» кредиты. Для подобных компаний вовсе не обязательно присутствие человека лично в офисе — нужны только указанные выше документы и фотографии. В итоге, обманутые пользователи остаются должны немалые суммы денег, а работы как не было, так и нет.
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