Дания получила график прокладки «Северного потока-2»

Компания Nord Stream 2 AG, которая занимается прокладкой российского газопровода «Северный поток-2», представила датскому энергетическому агентству (ДЭА) расписание прокладки второй нитки в исключительной экономической зоне Королевства.

Об этом сообщают российские СМИ.

«Датское энергетическое агентство получило график строительства линии A Северного потока-2», – заявил глава прессслужбы ДЭА Туре Фалби-Ханссон.

В ДЭА напомнили, что перед началом работ компания Nord Stream 2 AG должна представить Скорректированный график прокладки. Это обязательное условие продолжения строительства газопровода, однако предоставление графика носит консультативный характер – ведомство не обязано утверждать его.

Ранее сенаторы США призвали президента Джо Байдена ввести новые санкции против компаний, которые участвуют в проекте «Северный поток-2».

Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток-2» может негативно повлиять на политический имидж Германии в мире и привести к потере доверия к этой стране на международной арене.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что стоимость прокладки в Германию российского газопровода «Северный поток-2» давно превысила экономически целесообразную, что лишний раз доказывает направленность этого проекта на подрыв энергетической безопасности Европы.