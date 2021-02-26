Минфин разместил облигаций еще на 5,2 миллиарда

Министерство финансов 9 марта 2021 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 5,23 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Фейсбуке.

«По итогам аукционов в государственный бюджет привлечено в эквиваленте 5 230 млн грн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тенденция на снижение ставок доходности по ОВГЗ продолжается, несмотря на повышение учетной ставки НБУ на прошлой неделе.

Сегодня на аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило инвесторам 5 выпусков ценных бумаг в национальной валюте. Срок обращения предлагаемых государственных облигаций — 6 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2 года, и 3 года.

Средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ составила 9,03%, 1-летних — 10,62%, 1,5-летних — 10,96%, 2-летних — 11,80%, 3-летних — 12,05%.

Средневзвешенный уровень доходности по 6-месячным ОВГЗ удалось снизить на 17 б. п., по 1-летним на 5 б. п., по 1,5-летним на 8 б. п. По 2- и 3-летним ОВГЗ ставки не изменились.