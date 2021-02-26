0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 114 0

Минфин разместил облигаций еще на 5,2 миллиарда

Минфин разместил облигаций еще на 5,2 миллиарда

Министерство финансов 9 марта 2021 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 5,23 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Фейсбуке.

«По итогам аукционов в государственный бюджет привлечено в эквиваленте 5 230 млн грн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тенденция на снижение ставок доходности по ОВГЗ продолжается, несмотря на повышение учетной ставки НБУ на прошлой неделе.

Сегодня на аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило инвесторам 5 выпусков ценных бумаг в национальной валюте. Срок обращения предлагаемых государственных облигаций — 6 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2 года, и 3 года.

Средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ составила 9,03%, 1-летних — 10,62%, 1,5-летних — 10,96%, 2-летних — 11,80%, 3-летних — 12,05%.

Средневзвешенный уровень доходности по 6-месячным ОВГЗ удалось снизить на 17 б. п., по 1-летним на 5 б. п., по 1,5-летним на 8 б. п. По 2- и 3-летним ОВГЗ ставки не изменились.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.