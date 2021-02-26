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В аэропортах Дубая появятся сканеры сетчатки глаза - паспорта и билеты больше не понадобятся

В аэропортах Дубая появятся сканеры сетчатки глаза - паспорта и билеты больше не понадобятся

В аэропорту Дубая проходят испытания сканеры радужной оболочки глаза, которые позволяют пассажирам проходить контроль без билетов.

Футуристическую технологию начали тестировать в прошлом месяце. Она устраняет необходимость в любом человеческом взаимодействии при въезде или выезде из страны, пишет Daily Mail.

Сканеры радужной оболочки глаза заменяют бумажные билеты или телефонные приложения. На сайте аэропорта Дубая утверждается, что весь процесс занимает считанные секунды.

Данные радужной оболочки глаза подключаются к базам данных распознавания лиц страны, поэтому пассажиру не нужны посадочный талон и документы, удостоверяющие личность.

Однако мировое сообщество выражает беспокойство, ведь пока непонятно, как будут хранить и передавать персональные данные, привязанные к технологии.

По материалам Газета по-Украински
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