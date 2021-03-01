В 2021-м серебро может подорожать до $50 за унцию - прогноз

Аналитики предупреждают: для дальнейшего роста котировок серебра стоимость металла должна превысить отметку в $27 за унцию.

Несмотря на нынешнее снижение стоимости серебра, многие эксперты оценивают перспективы металла достаточно оптимистично. По мнению специалистов, в этом году повышенная волатильность на рынке сохранится, и цена унции «золота для бедных» может взлететь до $50.

В то же время, для того чтобы рост котировок был стабильным, отмечают аналитики, стоимость серебра должна закрепиться выше отметки в $27 за унцию.

В качестве факторов, которые будут оказывать поддержку рынку серебра в 2021 году, эксперты указывают на быстрое восстановление глобальной экономики и позитивный настрой инвесторов.

Стоит отметить, что, по данным GlobalData, в 2020 году на фоне коронакризиса и приостановки работ на некоторых месторождениях мировое производство серебра снизилось до 849,7 млн ​​унций (-2,4%).

Что же касается перспектив текущего года, то, прогнозируют эксперты, в 2021-м показатель вырастет до 918,3 млн унций (+8,1%). В 2024 году, согласно ожиданиям GlobalData, мировое производство серебра превысит 1 млрд унций.