США перейдут на «умные» электросети

Соединенные Штаты намерены построить «умные» электросети.

Об этом заявил специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри.

«Нам нужна умная сеть, которая сохранит нам огромное количество денег и уменьшит выбросы, — сказал Джон Керри. — Энергетические компании должны уделять больше внимания развитию альтернативных низкоуглеродных технологий».

Джон Керри добавил, что изменения в энергетической инфраструктуре США необходимы, и возложил ответственность за просчеты местной энергетической сети во время холодов в Техасе на устаревшее оборудование.

США объявят о своих новых целях по сокращению выбросов 22 апреля, отметил он.