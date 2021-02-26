ЕС запустил проект для НБУ на 1 млн евро

9 марта состоялось официальное открытие проекта Евросоюза Twinning для Национального банка, который будет реализовываться партнерами центробанков Польши и Литвы.

По данным НБУ, проект финансируется средствами Европейского союза на 1 млн евро.

Период реализации проекта — до 30 июня 2022 года. К его реализации будут привлечены эксперты из Национального банка Польши, Банка Литвы, а также пяти других центробанков стран-членов ЕС.

Проект Twinning имеет четыре направления:

1. Развитие подходов к банковскому надзору. Представители центробанков государств-членов ЕС совместно с НБУ будут работать над дальнейшим внедрением Основных принципов эффективного банковского надзора Базельского комитета и европейского законодательства. Речь идет, в частности, о требованиях к процессу оценки достаточности внутреннего капитала (ICAAP), достаточности внутренней ликвидности (ILAAP), а также профиля рисков банков с помощью SREP (процесс надзорных проверок и оценки, Supervisory Review and Evaluation Process).

2. Внедрение системы мгновенных платежей. Проект поможет развить платежные системы в Украине и определить лучшую модель мгновенных платежей, а также архитектуру и план ее внедрения.

3. Совершенствование стратегического планирования в центральном банке. Будет усовершенствовано стратегическое планирование, управление процессами и мониторинга эффективности на различных уровнях институции на основе рекомендаций и практического опыта центральных банков государств-членов ЕС.

4. Совершенствование процесса европейской интеграции и международного сотрудничества центробанка. Опыт внешних экспертов поможет НБУ усилить международную деятельность и сотрудничество, в том числе и для имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Цель проекта — содействие макроэкономической стабильности Украины путем институционального усиления Национального банка и построения надежной банковской системы и платежной инфраструктуры, а также оказания помощи НБУ во внедрении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Twinning — инструмент ЕС, созданный для институционального сотрудничества органов государственной власти государств-членов ЕС и стран-бенефициаров или партнеров.

«Без сомнения, проект Twinning, который мы начали с нашими европейскими партнерами, станет эффективным инструментом для развития нашего институционального потенциала, укрепления банковской системы Украины и внедрения инновационных финансовых технологий. Это еще один важный шаг, который мы делаем на пути интеграции НБУ в европейское сообщество центробанков», — подчеркнул заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.