В Украине реальный ВВП в 2021 году вырастет на 4,3% — экономисты

Согласно макроэкономическому прогнозу, сделанному совместно экспертами немецкой экономической группы и Института экономических исследований и политических консультаций, реальный ВВП в 2021 году вырастет на 4,3%.

Об этом говорится в пресс-релизе German Economic Team.

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Как отмечают эксперты, 2020 год был годом неопределенности и новых вызовов как для мира, так и для Украины. Год назад стало очевидно, что украинская экономика переживает кризис, и реальный ВВП упадет. Однако результаты года оказались лучше, чем ожидали. Сейчас уровень неопределенности снизился, и понятно, что экономика в 2021 году будет расти, если не произойдет новых существенных негативных шоков.

«Согласно макроэкономическому прогнозу, сделанному совместно экспертами немецкой экономической группы и Института экономических исследований и политических консультаций, реальный ВВП в 2021 году вырастет на 4,3%. Основной движущей силой останется внутренний спрос. Экспорт также будет расти на фоне благоприятной внешней конъюнктуры. Профицит платежного баланса будет способствовать стабильности обменного курса. Основными рисками остаются глобальная пандемия COVID-19, в частности риск провальной кампании по вакцинации, и отсутствие реформ, что закроет доступ Украины к льготному внешнему финансированию», — говорится в пресс-релизе.

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Напомним, что по прогнозу Национального банка, ВВП Украины в 2021 году вырастет на 4,2%. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост этого показателя на 4,6%, инвестиционная компания Украины Dragon Capital — на 5,3%.