Нидерландец изобрел «кабинку крика» для тестирования на коронавирус (видео)

Нидерландец Питер ван Вис изобрел «кабинку крика» — новый метод тестирования на COVID-19. Он надеется, что его изобретение сможет стать потенциально более быстрым и простым методом выявления коронавирусных инфекций.

Мужчина решил создать свою альтернативу неприятным мазкам из носа. Он предлагает всем желающим зайти в кабинку, чтобы в ней спеть или просто покричать. Воздухоочиститель в это время улавливает выделяющиеся частицы и проверяет, есть ли в них COVID-19. Весь процесс занимает около трех минут.

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«Если у вас коронавирус и вы заразны, то крик распространяет десятки тысяч частиц, содержащих вирусы», — объясняет свое изобретение ван Вис в комментариях для Reuters.

Он установил свою кабинку рядом с центром тестирования на окраине Амстердама, чтобы испытать свой метод на людях, которые только что сдали мазки — так можно будет сравнить результаты.

Изобретатель уверен, что его кабинка была бы отличным инструментом для проверки на концертах, в аэропортах, школах или в офисах. Те, кто уже сходил в кабинку для тестирования, отмечают, что это отличный способ не только узнать о болезни (если ее успешность будет доказана), но и чтобы выплеснуть эмоции и даже «помедитировать».