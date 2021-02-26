Доллары в Украине будут покупать по новым правилам

В Украине в 2021 году изменят правила покупки долларов, лимиты на операции с валютой могут убрать. По словам экспертов, это один из финальных этапов либерализации валютного рынка, который, как кажется на первый взгляд, нужен только бизнесу для работы с другими странами. Но на самом деле это коснется каждого украинца.

Зачем менять правила. Многие годы на украинском валютном рынке действовал принцип: все, что не предусмотрено законом, — запрещено. Разрешающим документом в этом случае служил Декрет о валютном регулировании от 1993-го. Он должен был предотвратить отток валюты из страны, но в то же время останавливал и приток. Это негативно влияло на инвестиционный климат в Украине. Потому в НБУ начали постепенно переходить к новому принципу валютной политики и снимать ограничения.

Прежде всего, изменения коснулись предпринимателей, которые работают с иностранными рынками. К примеру, ранее они должны были в обязательном порядке продавать часть валютной выручки внутри страны. Если же потом на вырученные деньги нужно было покупать, например, оборудование за границей — гривни опять приходилось менять на доллары. Потому часть прибыли просто терялась на курсе. В 2014-м, чтобы остановить девальвацию гривны, предпринимателей обязали продавать все 100% валютной выручки. К 2019-му норму уменьшили до 30%, а потом вовсе отменили.

Для обычного украинца польза от полноценной валютной либерализации не очевидна. Не многие граждане инвестируют в акции иностранных компаний или оплачивают учебу детей за границей. Но на самом деле, либерализация несет пользу всем украинцам, потому что она открывает условия для притока иностранных инвестиций и стабилизирует курс доллара.

Как изменят валютные правила. «Либерализация увеличивает ликвидность валютного рынка, — объясняет советник председателя правления „Кредитвест банка“ Василий Невмержицкий. — Говоря простым языком, увеличивает объем валютообменных операций и оборотность валюты. На практике это приводит к более стабильному курсу доллара, который, к тому же, все точнее отражает реальную стоимость гривни. Это не пустые слова. Средний дневной объем торгов на межбанке за последние три года вырос в полтора раза. И продолжает расти. Это достигается не только за счет увеличения экспортной выручки, но и за счет расширения участников торгов. Чем больше их становится, тем ровнее рынок».

Какие новшества на рынке уже работают. Курс на либерализацию валютного рынка активно стартовал еще в 2019-м, с принятием закона «О валюте и валютных операциях». Позже его подкрепили рядом постановлений НБУ. Последствия послабления в работе с валютой коснулись как бизнеса, так и физических лиц. К примеру, теперь валютой можно расплачиваться за крупные покупки за границей (до 150 тыс. грн); выплачивать заработные платы иностранцам в официальных представительствах различных государств; начислять суточные для заграничных командировок. Кроме того, торговать валютой разрешили почтовым отделениям, кредитным союзам и ломбардам.

С 17 января 2021-го НБУ отменил еще ряд ограничений:

Банкам и финансовым организациям разрешили покупать валюту у населения в терминалах самообслуживания.

Переводить валюту за границу и получать ее можно, используя цифровые паспорта в мобильном приложении «Дія».

Клиентам — юридическим и физическим лицам разрешили проводить операции по продаже иностранной валюты на условиях «форвард» (контракт на продажу в будущем).

Следующий этап либерализации – разрешение покупать валюту всем юридическим лицам без обязательств в виде внешнеэкономических контрактов. В конце прошлого года Нацбанк анонсировал это смягчение на 2021-й. По сути, это означает, что любая компания сможет купить на межбанке валюту, как это делает человек в обменном пункте, объясняет Невмержицкий:

«Это позволит увеличить ликвидность валютного рынка в среднесрочной перспективе. Но на первом этапе не исключен рост спроса на валюту, который спровоцирует подорожание доллара. НБУ хорошо это понимает, потому не спешит с внедрением этого послабления и рассчитывает оптимальный момент. Для минимизации влияния на рынок делать это лучше на устойчивом тренде к укреплению гривны».

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