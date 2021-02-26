Полностью открыты для путешествий 5 стран

Только в пяти странах мира сейчас нет коронавирусных ограничений на въезд для иностранных туристов.

Об этом говорится в отчете Всемирной туристической организации (UNWTO) об ограничениях в путешествиях.

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“Пять дестинаций (2% от общего количества в мире) отменили все связанные с COVID-19 ограничения (на въезд для туристов. – Ред.): Албания, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Северная Македония и Танзания», – сообщается в документе.

Также отмечается, что 69 туристических направлений (32%) остаются полностью закрытыми для иностранных путешественников, 38 из них – уже не менее 40 недель. Еще 73 (34%) закрыты частично (то есть пускают лишь определенные категории иностранцев). А остальные 70 (32%) требуют отрицательные тесты на COVID-19, некоторые – в сочетании с карантином по прибытии.

Глава UNWTO Зураб Пололикашвили подчеркнул, что странам стоит понемногу восстанавливать туристическую отрасль, поскольку ограничения лишь частично решают проблему с пандемией, и их следует вводить, опираясь на актуальные данные о заболеваемости в других государствах.

Справка Finance.ua:

Всем известно, что самый быстрый способ добраться до пункта назначения — воспользоваться авиасообщением. Однако многие люди стараются избегать этого способа, желая сэкономить.

Всемирная организация здравоохранения считает, что паспорта вакцинации от COVID -19 не должны использоваться для международных поездок. Поскольку пока не известно, в какой степени вакцины защищают человечество от распространения коронавируса.