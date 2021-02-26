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Госбанки в прошлом году заработали 23 млрд грн

Госбанки в прошлом году заработали 23 млрд грн

В 2020 году банки государственного сектора получили прибыль в размере 23,1 млрд грн.

По данным Минфина, самым прибыльным снова стал государственный ПриватБанк, сформировавший 61,3% всей прибыли (25,3 млрд грн), а самым убыточным — государственный Укрэксимбанк (-5,6 млрд грн).

По сравнению с началом 2020 года кредитный портфель клиентов сократился на 1,1% (2,5 млрд грн). Такая ситуация объясняется, прежде всего, карантинными ограничениями. В IV квартале прошлого года произошел незначительный рост объема кредитования (на 0,1%, или 0,2 млрд грн).

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При этом наблюдался рост объема средств клиентов: в прошлом году их объем вырос на 20,8% (на 126,5 млрд грн), в том числе средства юридических лиц выросли — на 24,9% (+62,2 млрд грн), средства физических лиц — на 20,7%, или на 70,2 млрд грн (прирост вкладов физлиц произошел преимущественно за счет роста объема средств по требованию).

В 2020 году банки получили 41,3 млрд грн чистой прибыли, что на 29% меньше показателя позапрошлого года, когда банковский сектор заработал 58,4 млрд грн.

Государственный ПриватБанк сформировал 61% всей прибыли, а пять самых прибыльных банков — 89% прибыли.

В январе прибыль украинских банков составила 4 млрд грн, что на 38,56% меньше чем в январе прошлого года (6,592 млрд грн).

В частности Укрэксимбанк получил 102 млн грн прибыли впервые с декабря 2019 года.

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По материалам Финансовый клуб
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