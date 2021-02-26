0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 70 0

Сенат Конгресса США одобрил пакет стимулирования экономики на $1,9 трлн

Сенат Конгресса США одобрил пакет стимулирования экономики на $1,9 трлн

Сенат Конгресса США принял пакет стимулирующих экономику мер в размере $1,9 трлн. Этот план базируется на программе, предложенной президентом США Джо Байденом.

Согласно трансляции заседания, законопроект набрал минимальное количество голосов для его утверждения — 50 против 49.

В ходе рассмотрения документа сенаторы, в основном от Республиканской партии, выносили на голосование разные поправки, однако большинство из них были отклонены. Теперь измененный законопроект предстоит вновь принять Палате представителей Конгресса, только после этого он отправится на подпись президенту.

Известно, что в сенатской версии из текста было исключено повышение минимальной заработной платы, а также внесен ряд других корректив. Так, была принята поправка, касающаяся выплат для граждан, лишившихся работы. Размер еженедельных дотаций составит $ 300, программа помощи продлится до 6 сентября.

По материалам Главком
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.