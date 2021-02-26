Сенат Конгресса США одобрил пакет стимулирования экономики на $1,9 трлн

Сенат Конгресса США принял пакет стимулирующих экономику мер в размере $1,9 трлн. Этот план базируется на программе, предложенной президентом США Джо Байденом.
Согласно трансляции заседания, законопроект набрал минимальное количество голосов для его утверждения — 50 против 49.
В ходе рассмотрения документа сенаторы, в основном от Республиканской партии, выносили на голосование разные поправки, однако большинство из них были отклонены. Теперь измененный законопроект предстоит вновь принять Палате представителей Конгресса, только после этого он отправится на подпись президенту.
Известно, что в сенатской версии из текста было исключено повышение минимальной заработной платы, а также внесен ряд других корректив. Так, была принята поправка, касающаяся выплат для граждан, лишившихся работы. Размер еженедельных дотаций составит $ 300, программа помощи продлится до 6 сентября.
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