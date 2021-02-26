Рейтинг автомобилей, которые без проблем проезжают более 300 тысяч километров

В рамках исследования американского сайта iSeeCars было изучено 11,8 млн объявлений по продаже б/у авто за 2020 год и подсчитано количество автомобилей той или иной модели с пробегом в 320 тыс. км и выше.
Об этом пишет uamotors.com.ua.
Именно процент таких авто на вторичном рынке и стал основным критерием рейтинга. Конечно, это не абсолютный показатель надежности, но он все же показывает, что автомобили с таким пробегом до сих пор на ходу.
Среди лидеров рейтинга преобладают рамные внедорожники. Самыми надежными оказались автомобили Toyota — в десятке лучших их шесть.
ТОП-10 автомобилей, способных проехать более 300 тыс. км
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