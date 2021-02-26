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Рейтинг автомобилей, которые без проблем проезжают более 300 тысяч километров

Рейтинг автомобилей, которые без проблем проезжают более 300 тысяч километров

В рамках исследования американского сайта iSeeCars было изучено 11,8 млн объявлений по продаже б/у авто за 2020 год и подсчитано количество автомобилей той или иной модели с пробегом в 320 тыс. км и выше.

Об этом пишет uamotors.com.ua.

Именно процент таких авто на вторичном рынке и стал основным критерием рейтинга. Конечно, это не абсолютный показатель надежности, но он все же показывает, что автомобили с таким пробегом до сих пор на ходу.

Среди лидеров рейтинга преобладают рамные внедорожники. Самыми надежными оказались автомобили Toyota — в десятке лучших их шесть.

ТОП-10 автомобилей, способных проехать более 300 тыс. км

  • Toyota Land Cruiser 200 16,3% авто с пробегом более 320 тыс. км:
  • Toyota Sequoia — 11,2%
  • Chevrolet Suburban — 5,1%;
  • Ford Expedition — 4,9%;
  • Toyota 4Runner — 4,1%;
  • Toyota Avalon — 3,9%;
  • Chevrolet Tahoe — 3,9%;
  • Toyota Highlander Hybrid — 3,8%:
  • Toyota Tundra — 3,7%;
  • GMC Yukon — 3,6%.

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По материалам Finance.UA
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