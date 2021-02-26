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В Швейцарии бесплатно протестируют на COVID всё население

В Швейцарии бесплатно протестируют на COVID всё население

Швейцария 5 марта обнародовала план на 1 миллиард швейцарских франков (1,08 млрд долларов США) на бесплатное тестирование на коронавирус всего населения в рамках мер по выходу страны из карантинных ограничений.

Согласно предложениям правительства, каждому человеку будет предоставляться пять комплектов для самотестирования на месяц, как только появятся надежные тесты, заявило правительство. Предполагается, что все тесты в аптеках и центрах тестирования будут бесплатными.

Образцы слюны будут собирать для улучшения профилактики и раннего выявления вспышек. Работники компаний, где будут проводить частые тестирования, могут быть освобождены от карантинных требований.

По подсчетам правительства, такая широкая схема тестирования будет стоить в этом году более 1 миллиарда франков.

Окончательное решение относительно предложения должно быть опубликовано 12 марта, а план должен начать действовать с 15 марта.

«Для того, чтобы прервать цепи заражения, необходимо иметь возможность быстро установить, кто с вирусом. Поэтому тестирование является центральным компонентом борьбы с пандемией», — говорится в сообщении швейцарских властей.

Швейцария постепенно выходит из локдауна. Уже открылись магазины, музеи и библиотеки, а на этой неделе восстанавливаются спортивные и культурные мероприятия для молодежи.

Школы и подъемники на зимних курортах работают, но рестораны и культурные центры остаются закрытыми.

Следующий этап ослабления карантина запланирован на 22 марта, если это позволит эпидемиологическая ситуация, заявило правительство. 19 марта оно вынесет решение по своим дальнейшим шагам.

За все время пандемии в Швейцарии и соседнем Лихтенштейне умер от COVID-19 9331 человек, 562 290 случаев подтверждено.

Напомним, Израиль намерен ввести экспресс-тестирование на COVID на входах в «зеленые зоны». Это позволит людям, которые еще не прошли вакцинацию, получить доступ к зонам, которые работают по этому стандарту.

По материалам РБК-Украина
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