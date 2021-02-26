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Минэкономики прогнозирует рост урожая зерновых в 2021 году на 15%

Минэкономики прогнозирует рост урожая зерновых в 2021 году на 15%

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует увеличение урожая зерновых и зернобобовых культур в 2021 году на 14,6% до 75,1 млн тонн. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.

В свою очередь, валовый сбор масличных культур ожидается на уровне 19,1 млн тонн, что на 3,2% больше, чем в 2020 году.

В разрезе основных культур прогнозируется рост производства кукурузы на зерно с 30,3 до до 33,2 млн тонн, пшеницы — с 25,1 до 29,5 млн тонн, подсолнечника — с 13,1 до 13,45 млн тонн, ячменя — с 7,8 до 9,2 млн тонн, сои — с 2,8 до 3,1 млн тонн. Производство рапса ожидается на уровне 2020 года — 2,6 млн тонн.

По материалам Дело
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