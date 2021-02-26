Если на сайте облгаза сбой: как еще передать показатели счетчика

Украинцы массово жалуются на сбои в работе сайтов облгазов. Из-за этого пользователи не могут передать показатели газовых счетчиков в своих электронных кабинетах.

Об этом сообщают в консультационном центре «ГазПравда».

Другие способы передачи показателей:

по телефону;

в мобильном приложении или чат-боте;

путем указания показаний в оплаченном счете (квитанции абонентской книжки);

на электронный адрес.

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Узнать номера телефонов, наличие мобильных приложений, чат-ботов и других способов передачи показателей конкретного облгаза вы сможете по ссылке (раздел «Способы передачи показателей счетчиков).

Передавать показатели счетчика желательно с 1 по 5 число каждого месяца. При этом показатели лучше зафиксировать на фото — во избежание вероятных недоразумений с облгазом в будущем.

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