Введение жесткого карантина: мнения украинцев

Более половины украинцев поддерживают введение жесткого карантина, если заболеваемость коронавирусом будет существенно расти.
Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг».
Введение карантина:
Инфографика: Рейтинг
Заболеваемость:
Инфографика: Рейтинг
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине началась третья волна эпидемии COVID-19, которая может привести к очередному локдауну. «Если ситуация будет ухудшаться, если мы будем видеть, что медицина не справляется, то наверное у нас не будет другого выхода, чем введение жесткого карантина такого типа, который мы уже переживали. Я бы очень этого не хотел», — сообщил он.
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