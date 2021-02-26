Введение жесткого карантина: мнения украинцев

Более половины украинцев поддерживают введение жесткого карантина, если заболеваемость коронавирусом будет существенно расти.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг».

Введение карантина:

56% поддерживают введение «жесткого» карантина, если заболеваемость коронавирусом будет существенно расти;

у 41% – противоположное мнение;

две трети поддерживают закрытие ресторанов, кафе и кинотеатров на время локдауна;

58% не возражают против закрытия спортзалов, 52% – школ, 47% – детсадов;

почти 80% против остановки междугородного и городского общественного транспорта.



Инфографика: Рейтинг

Заболеваемость:

37% считают, что уровень заболеваемости коронавирусом в Украине растет;

34% говорят, что он не меняется;

20% – уменьшается.



Инфографика: Рейтинг

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине началась третья волна эпидемии COVID-19, которая может привести к очередному локдауну. «Если ситуация будет ухудшаться, если мы будем видеть, что медицина не справляется, то наверное у нас не будет другого выхода, чем введение жесткого карантина такого типа, который мы уже переживали. Я бы очень этого не хотел», — сообщил он.

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