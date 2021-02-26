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Введение жесткого карантина: мнения украинцев

Введение жесткого карантина: мнения украинцев

Более половины украинцев поддерживают введение жесткого карантина, если заболеваемость коронавирусом будет существенно расти.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг».

Введение карантина:

  • 56% поддерживают введение «жесткого» карантина, если заболеваемость коронавирусом будет существенно расти;
  • у 41% – противоположное мнение;
  • две трети поддерживают закрытие ресторанов, кафе и кинотеатров на время локдауна;
  • 58% не возражают против закрытия спортзалов, 52% – школ, 47% – детсадов;
  • почти 80% против остановки междугородного и городского общественного транспорта.


Инфографика: Рейтинг

Заболеваемость:

  • 37% считают, что уровень заболеваемости коронавирусом в Украине растет;
  • 34% говорят, что он не меняется;
  • 20% – уменьшается.


Инфографика: Рейтинг

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине началась третья волна эпидемии COVID-19, которая может привести к очередному локдауну. «Если ситуация будет ухудшаться, если мы будем видеть, что медицина не справляется, то наверное у нас не будет другого выхода, чем введение жесткого карантина такого типа, который мы уже переживали. Я бы очень этого не хотел», — сообщил он.

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По материалам Finance.UA
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