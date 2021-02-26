Межбанк: решение по учетной ставке не «впечатлило» рынок

Четверг на валютном рынке продолжил тенденции этой недели и валюта снова подешевела на межбанке. За день котировки доллара снизились до 27,685/27,71 гривен, а евро до 33,33/33,36 гривен. Это было даже несколько ниже утреннего прогноза Finance.ua. Напомним, что с утра мы предполагали нижнюю границу котировок по доллару в пределах 27,75 грн, и евро — в пределах 33,40 гривен.
Предложение существенно превышало спрос и после долгих раздумий на рынок даже выходил Нацбанк под конец активной фазы торгов с выкупом $ 20 млн по 27,68 гривен. Купил он их в течении нескольких минут. Это говорит о том, что даже в конце сессии избыток предложения валюты сохранялся.
Покупатели откровенно играли «на понижение», не торопились заключать сделки, а периодически и формально ненадолго снимали свои заявки на покупку, чтобы сделать продавцов еще более сговорчивыми по курсу. А затем возвращались на межбанк и покупали уже дешевле.
Решение о повышении Нацбанком учетной ставки до 6,5% годовых пока не особо «впечатлило» участников рынка. Создается ощущение, что именно к такому развитию событий и было готово большинство клиентов и самих банков.
Ход торгов:
После недолгих и неудачных попыток спекулянтов задрать курс вверх — продавцы очень быстро столкнулись с низким уровнем спроса на валюту. С утренних 27,82/27,835 гривен доллар упал до 27,76/27,775 к 11:00 и до 27,74/27,755 к полудню. К обеду курс просел еще ниже — до 27,72/27,735 гривен. Предложение по прежнему превышало спрос, а реальных покупателей становилось все меньше.
К 15 часам курс обвалился до 27,72/27,735 гривен и запоздалый выход НБУ с покупкой $ 20 млн по 27,68 гривен лишь частично закрыл проблемы покупателей. На фоне сохранения превышения предложения над спросом к 16 часам доллар почти замер на отметке 27,68/27,695 гривен. А в последний час сессии несколько сделок закрепили окончательные котировки доллара на конец дня в пределах 27,685/27,71 гривен.
Главные события 4 марта на валютном рынке:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,71 / 27,72
евро — 33,35 / 33,36
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2044 / 1,2046
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