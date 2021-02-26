Huawei существенно сократит выпуск смартфонов

Китайская Huawei Technologies предупредила своих поставщиков комплектующих о снижении объема заказов более чем на 60% в этом году под давлением американских санкций, сообщает Nikkei Asia.
Компания планирует заказать комплектующие для выпуска 70−80 млн смартфонов, сказали изданию несколько поставщиков. Другие отметили, что данный показатель может оказаться еще ниже — около 50 млн.
В 2020 году Huawei выпустила 189 млн телефонов, по данным International Data Corporation (IDC). Объем производства рухнул на 21,5% относительно предыдущего года. По расчетам IDC, китайская компания в прошлом году занимала третье место в мире по поставкам смартфонов после южнокорейской Samsung Electronics и американской Apple.
При этом Huawei продолжает выпускать модели с поддержкой 4G, поскольку у нее нет разрешения правительства США на импорт компонентов для смартфонов с возможностью поддержки нового стандарта сотовой связи 5G.
По оценке исследовательской компании Gartner, Huawei в 2020 году закупила чипы на сумму чуть более $ 19 млрд (падение за год на 23,5%), также заняв третью позицию на мировом рынке по этому показателю. При этом Samsung и Apple нарастили покупки полупроводников более чем на 20%.
В ноябре 2020 года Huawei объявила о продаже подразделения, выпускающего потребительские устройства под брендом Honor, компании Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Финансовые условия сделки не раскрывались. Компания упомянула об «огромном давлении», с которым столкнулся ее потребительский бизнес компании, в связи с «недоступностью технических компонентов, необходимых в производстве мобильных телефонов».
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