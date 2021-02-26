Рост цен на топливо: в Украине начали проверки АЗС

Кабинет Министров ищет причину роста цен на топливо – если причина в картельном сговоре, то все контролирующие и проверяющие органы получили протокольное поручение правительства.
Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время пресс-конференции по итогам года работы правительства под его председательством, передает корреспондент Укринформа.
«Актуальный вопрос, мы буквально вчера у Президента в кабинете этот вопрос обсуждали. И было совещание под моим руководством проведено со всеми вовлеченными в эти процессы органами. Минэкономики вчера проводил встречу со всеми сетями, которые поставляют топливо и торгуют в розницу. Действительно, ситуация, мы её видим, все её видят, цены (на топливо – ред.) выросли. Ищем причины. Если они объективные, это рынок – хорошо. Если есть какие-то картельные сговоры злоупотребления на этом рынке – все контролирующие и проверяющие органы получили протокольное поручение Кабмина», – заявил Шмыгаль.
Он добавил, что начаты процедуры проверок законности функционирования отдельных сетей и станций.
«Мы в откровенном диалоге с основными сетями. Ситуация похожа с прошлым годом. У меня есть надежда, что в ближайшее время ситуация будет урегулирована, стабилизирована. Есть пожелания от сетей, какими должны быть шаги правительства по наведению порядка, легализации рынка топлива в Украине, легализации оптовых поставок, легализации импорта. Все эти вещи изучаются Минэкономики, Антимонопольным комитетом, еще целым рядом привлеченных органов. Все поручения даны, они открыты, протоколы Кабмина тоже есть. Вся эта работа делается. Я уверен, что рынок будет справедливым и стабильным. Что касается роста цен – в ближайшие дни давайте посмотрим на тенденцию по той работе, которую мы будем делать совместно с сетями», – отметил глава правительства.
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