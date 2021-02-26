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Представлен защищенный смартфон Samsung Galaxy XCover 5 (фото)

Представлен защищенный смартфон Samsung Galaxy XCover 5 (фото)

Компания Samsung Electronics представила новый смартфон из линейки «неубиваемых» устройств — Galaxy XCover 5.

Как отмечает производитель, это прочное и производительное устройство для работы в экстремальных условиях, предназначенное для людей, которым нужно выполнять технически сложные задачи, оставаясь мобильными.

Samsung обещает, что смартфон может работать в производственном цехе или в сильную жару, под дождем или снегом на открытом воздухе.


Фото: www.ixbt.com/

Смартфоном можно управлять в перчатках — экран распознаёт прикосновения даже так. Также отмечается защита от воды и пыли IP68, способность выдерживать падения с высоты до 1,5 метров, сертификат по военному стандарту MIL-STD-810G, сменная батарея ёмкостью 3000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки (15 Вт) через разъёмы USB и POGO.


Фото: www.ixbt.com/

Samsung Galaxy Xcover 5 оснащается 5,3-дюймовым экраном TFT разрешением HD+, основной камерой (16 Мп, диафрагма f/1,8), фронтальной камерой (5 Мп, f/2,2), SoC Exynos 850, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Есть поддержка NFC и одна программируемая аппаратная кнопка.

По материалам iXBT.com
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