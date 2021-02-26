Стало известно, сколько украинцев поддерживают повышение тарифов

Более 86% украинцев считают повышение тарифов на газ, тепло и отопление с 1 января 2021 года необоснованным, пишет vsviti.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг» в конце февраля.

Между тем почти 8% населения Украины поддерживает повышение тарифов в условиях текущей экономической ситуации в стране. Еще около 6% опрошенных затруднились ответить.

Участие в социологическом опросе приняли более 3000 респондентов по всей Украине, за исключением временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.