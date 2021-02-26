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В Сингапуре запретили продажу дизельных машин

В Сингапуре запретили продажу дизельных машин

Власти Сингапура приняли решение запретить регистрацию новых легковых автомобилей с дизельными двигателями начиная с 2025 года, пишет Asia One. В перспективе с 2030 года в стране могут запретить и бензиновые машины, оставив право на покупку только электрокаров.

Дизели запретили в первую очередь потому, что они более токсичны по сравнению с бензиновыми моторами. При этом среди легковых автомобилей в Сингапуре доля дизельных машин составляет только 2,9% рынка.

Запрет также распространяется на такси. До недавнего времени у сингапурских таксистов действительно были в почете дизельные машины, которые экономичнее бензиновых. Однако в последние годы таксисты все чаще пересаживаются на гибриды. Сейчас доля дизельных машин в сингапурском такси опустилась до 41%.

Запрет не касается грузовиков и автобусов. Среди них доля дизельной техники стремится к 100%.

По материалам Курс Украины
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