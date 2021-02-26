Сервис Glovo снизил стоимость доставки в 10 городах Украины

Glovo уменьшил стоимость доставки на 10-20 грн в Харькове, Днепре, Одессе, Львове, а также в шести городах Киевской области.
Об этом сообщила компания.
С марта 2021 г. сервис быстрой курьерской доставки Glovo снизил размер стоимости доставки в 10 городах Украины: Харькове, Днепре, Одессе, Львове, а также городах Киевской области — Борисполе, Броварах, Ирпене, Буче, Вишневом, Вышгороде.
Изменение стоимости доставки произошло в бабблах «Еда», «Кофе и десерты», «Супермаркеты», «Здоровье и красота», «Магазины».
Предварительно стоимость доставки в бабблах «Еда» и «Кофе и десерты» составляла 40 грн, а в «Супермаркетах», «Здоровье и красота», «Магазины» — 60 грн.
С марта стоимость услуг снизилась до 30 грн на доставку из ресторанов и кафе, до 40 грн для баббла «Здоровье и красота» и до 50 грн соответственно для бабблов «Супермаркеты» и «Магазины». В бабблах «Экспресс-курьер» и «Что угодно» формирования стоимости доставки остается без изменений и зависит от преодоленного курьером расстояния при осуществлении доставки.
Доставляют больше 50 000 курьеров, а количество ассоциированных партнеров достигает 50 000. Больше о компании Glovo по ссылке: http://about.glovoapp.com/en/
В Украине сервис Glovo начал работу в октябре 2018 и уже представлен в 28 городах – Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Запорожье, Виннице, Полтаве, Николаеве, Херсоне, Чернигове, Черкассах, Житомире, Ивано-Франковске, Черновцах, Сумах, Вишневом, Борисполе, Броварах, Кривом Роге, Тернополе, Ровно, Кропивницком, Буче, Ирпене, Вышгороде, Луцке, Хмельницком.
Посмотреть подробную зону покрытия сервиса Glovo можно по ссылке
С 2020 года компания Glovo развивает в Украине проект «облачных кухнонь» и уже запустила в работу четыре «Cook Room» в Киеве и Днепре, где суммарно представлено более 50 партнеров.
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