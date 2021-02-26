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Нацбанк прогнозирует рост денежных переводов в Украину

Нацбанк прогнозирует рост денежных переводов в Украину

Национальный банк ожидает роста переводов трудовых мигрантов в Украину в этом году до $ 13 млрд.

Об этом на пресс-брифинге сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

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«В 2021 году ожидается рост переводов от трудовых мигрантов в Украину на 8% до $ 13 млрд», — отметил он.

По словам Гелетия, это произойдет в первую очередь за счет восстановления экономик стран, где работают трудовые мигранты, а также упрощения пересечения границ из-за смягчения карантинных ограничений.

В то же время ключевым риском для макрофинансовой стабильности по-прежнему остается усиление карантинов как в Украине, так и в мире для противодействия распространению COVID-19.

«Действительно, программы вакцинации в отдельных странах уже демонстрируют свою эффективность, однако их развертывание происходит достаточно медленно. Поэтому риски усиления карантинных ограничений в этом году остаются актуальными. В частности, в некоторых регионах Украины на протяжении последних месяцев заболеваемость заметно возросла. Поэтому пандемия все еще создает угрозу снижения деловой активности и охлаждения потребительского и инвестиционного спроса», — подчеркнул Гелетий.

Напомним, в прошлом году объем денежных переводов в Украину составил $ 12,12 млрд против $ 11,9 млрд годом ранее.

Таким образом в 2020 году денежные переводы превысили показатель 2019 года, установив новый рекорд.

По материалам Финансовый клуб
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