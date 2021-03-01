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Жизнь в пригороде: сколько стоят квартиры под Киевом (инфографика)

Жизнь в пригороде: сколько стоят квартиры под Киевом (инфографика)

Средняя цена в пригороде столицы в феврале 2021 года незначительно выросла по сравнению с предыдущим месяцем — с 16 900 грн/кв. м до 17 000 грн/кв. м.

Об этом свидетельствует аналитика портала ЛУН.

Хотя еще в прошлом году «квадрат» жилья здесь обошелся бы в 14 000 гривен. То есть за год цены на жилье под Киевом подскочили на 18%.

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При этом чем ближе к столице находится ЖК, тем дороже цена:

  • если жилье удаленное на 5 км, за квадрат придется заплатить 18 000 грн/кв. м;
  • от 5 до 10 км — стоимость вырастет еще на 100 гривен;
  • а если квартира будет располагаться от 10 до 20 км от Киева, цена составит в среднем 15 800 грн/кв. м.

Самое дорогое и самое дешевое жилье в пригороде:

  • наиболее бюджетные квартиры — в Ворзеле. Здесь застройщики в среднем просят за квадрат 8 200 грн;
  • немного дороже обойдется жилье в Белогородке (11 000 грн/кв. м) и Тарасовке (11 800 грн/кв. м);
  • самые дорогие квадраты в жилых комплексах пригорода — в Петропавловской Борщаговке (20 000 грн/кв. м), Ирпене (18 800 грн/кв. м) и Буче (18 200грн/кв. м).

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По материалам Finance.UA
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