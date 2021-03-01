Жизнь в пригороде: сколько стоят квартиры под Киевом (инфографика)

Средняя цена в пригороде столицы в феврале 2021 года незначительно выросла по сравнению с предыдущим месяцем — с 16 900 грн/кв. м до 17 000 грн/кв. м.
Об этом свидетельствует аналитика портала ЛУН.
Хотя еще в прошлом году «квадрат» жилья здесь обошелся бы в 14 000 гривен. То есть за год цены на жилье под Киевом подскочили на 18%.
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При этом чем ближе к столице находится ЖК, тем дороже цена:
Самое дорогое и самое дешевое жилье в пригороде:
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