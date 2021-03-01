Bolt получила €20 млн инвестиций для развития сервиса в странах Восточной Европы и Африки

Компания Bolt анонсировала получение инвестиций в размере 20 млн евро от Международной финансовой корпорации (IFC), которая входит в Группу Всемирного банка. Об этом Finance.ua сообщили в пресс-службе компании.

На что пойдут деньги? Полученные средства будут направлены на то, чтобы повысить доступность сервиса на развивающихся рынках. Благодаря этому Bolt сможет внедрить несколько решений, которые позволят получать доходы, стимулировать малое предпринимательство и улучшат доступ к транспортным услугам на рынках Восточной Европы и Африки.

Инвестиции будут направляться в страны Восточной Европы (в частности в Украину) и Африки (в Нигерию и Южную Африку).

«Мы рады партнерству с IFC, которое позволит нам поддержать предпринимательство и расширить доступ к сервису для быстрого и удобного передвижения в городах Восточной Европы и Африки. В прошлом году мы получили инвестиции от Европейского инвестиционного банка», ― отметил Маркус Виллиг, генеральный директор и основатель компании Bolt.

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В компании отметили, что целью таких инвестиций является намерение задействовать технологии, которые смогут изменить транспортный сектор, сделать его более безопасным для окружающей среды, а также предоставить доступ к надежным и доступным транспортным услугам на развивающихся рынках.

Напомним, в Украине сервис для заказа поездок Bolt был запущен летом 2018 года. В течение двух с половиной лет сервис стал доступным в 13 городах Украины. В 2020 году платформа расширила перечень своих услуг: в Киеве появился сервис проката электросамокатов и курьерской доставки еды Bolt Food.

Международная финансовая корпорация (IFC), которая входит в Группу Всемирного банка, является крупнейшим глобальным институтом развития, который специализируется на работе с негосударственным сектором в странах с развивающейся экономикой. IFC работает в более чем 100 странах мира, используя свой капитал, опыт и влияние для создания новых рынков в развивающихся странах. В 2020 финансовом году IFC инвестировала 22 млрд долларов в частные компании и финансовые учреждения, эффективно используя потенциал негосударственного сектора с целью преодоления крайней бедности и повышения всеобщего благосостояния. Дополнительная информация о корпорации доступна на сайте www.ifc.org.