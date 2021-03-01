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В феврале появились новые схемы интернет-мошенничества

В феврале появились новые схемы интернет-мошенничества

Несмотря на то, что в феврале украинские суды наказали меньше интернет-мошенников, чем обычно, тем не менее, их активность в целом осталась на достаточно высоком уровне.

Данные взяты из «черного списка» Межбанковской ассоциации ЕМА, который наполняется на основании жалоб пользователей в Киберполицию и мониторинга служб безопасности банков.

Всего, за минувший месяц, «черный список» пополнил 21 мошеннический сайт. При этом, многие из них являются клонами, с одинаковым дизайном и функционалом (незначительные различия возможны в названиях сайтов), которые разыгрывают одну и ту же схему обмана пользователей.

На первом месте – мошенническая схема, имитирующая сервис перевода денег с одной платежной карты на другую. По этому сценарию работали сразу 9 сайтов, 8 из которых, являются клонами беларусского «Паритет Банка».

Посетителям данных сайтов (creditsmix.online, creditshome.online, skartyfree.top, nalichkapay.online, bankionline.online, zaimkreditultra.top, nalichkago.online, creditsgo.online, paytouchua.com) предлагалось ввести данные своей карты, включая код безопасности CVV/CVC, необходимый для совершения оплаты через интернет. Тем самым, карты жертв поступали в фактическое распоряжение мошенников.

По материалам internetua.com
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