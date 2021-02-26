Представлен первый в мире смартфон в корпусе из углеродного волокна

Несмотря на массу серьёзных преимуществ, углеродное волокно имеет свойство блокировать радиоволны, из-за чего материал не нашёл широкого применения в производстве смартфонов. Специалисты немецкой компании Carbon Mobile потратили многие годы, чтобы решить эту проблему, и их старания увенчались успехом. Результатом трудов стал первый смартфон в корпусе, полностью изготовленном из углеродного волокна.
Устройство, которое получило название Carbon 1 MK II, может похвастаться монолитным корпусом, который практически полностью состоит из углеродного волокна. Важно заметить, что речь идёт не только о внешней отделке — весь корпус выполнен из углеродного волокна, включая усиливающие и несущие элементы. Это позволило сделать устройство очень лёгким и тонким. Вес смартфона составляет 125 г при толщине корпуса всего 6,3 мм.
Ключевой особенностью устройства является запатентованная технология HyRECM, по которой создаётся материал, сочетающий высококлассное углеродное волокно и композитный материал, пропускающий радиоволны. Сообщается, что на её разработку потребовалось четыре года. По словам Carbon Mobile, если в 2017 году на создание одного корпуса требовалось три часа, то теперь процесс оптимизирован и занимает не более получаса. Тем не менее, он по-прежнему требует участия опытного инженера, который вручную нарезает материал и контролирует процесс формования. Отмечается, что корпус Carbon 1 MK II не имеет внутренней рамы, поэтому все компоненты крепятся непосредственно к углеродному волокну. Пластик составляет менее пяти процентов материалов, из которых изготовлен смартфон.
Что касается технических характеристик, Carbon 1 MK II оснащён 6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+. Экран прикрыт 0,4-мм защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Сердцем устройства выступает чипсет MediaTek Helio P90. Он работает в связке с 8 Гбайт оперативной памяти стандарта LPDDR4X. Накопитель стандарта UFS 2.1 имеет ёмкость 256 Гбайт. В качестве аккумулятора используется элемент ёмкостью 3000 мА·ч. Основная камера состоит из двух 16-Мп датчиков с диафрагмой f/2.0. Фронтальный сенсор может похвастаться разрешением 20 Мп.
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