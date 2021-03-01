Фонд соцстрахования оплатил более двух миллионов дней ухода за больными детьми

В течение 2020 года 190,5 тысячи застрахованных лиц находились на больничном по уходу за больным членом семьи, в том числе за больными детьми до 14 лет. Фонд социального страхования Украины компенсировал им утраченный за весь период осуществления ухода заработок на общую сумму 630,6 млн гривен.
Об этом сообщается на сайте Фонда.
В целом работающие украинцы провели на больничных в связи с необходимостью ухода за больными родственниками более 2 миллионов оплаченных за средства Фонда дней. В основном уход осуществлялся за больными детьми.
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Финансирование такого пособия осуществляется ФССУ, начиная с первого дня и за все время нетрудоспособности по этой причине.
Среднедневной размер выплаты составил по итогам прошлого года 308,49 гривны, что на 18,7% больше, чем в 2019 году.
Как выплачивается пособие:
От чего зависит размер пособия:
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