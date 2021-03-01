Фонд соцстрахования оплатил более двух миллионов дней ухода за больными детьми

В течение 2020 года 190,5 тысячи застрахованных лиц находились на больничном по уходу за больным членом семьи, в том числе за больными детьми до 14 лет. Фонд социального страхования Украины компенсировал им утраченный за весь период осуществления ухода заработок на общую сумму 630,6 млн гривен.

Об этом сообщается на сайте Фонда.

В целом работающие украинцы провели на больничных в связи с необходимостью ухода за больными родственниками более 2 миллионов оплаченных за средства Фонда дней. В основном уход осуществлялся за больными детьми.

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Финансирование такого пособия осуществляется ФССУ, начиная с первого дня и за все время нетрудоспособности по этой причине.

Среднедневной размер выплаты составил по итогам прошлого года 308,49 гривны, что на 18,7% больше, чем в 2019 году.

Как выплачивается пособие:

предоставление пособия по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет осуществляется за весь период, в течение которого ребенок по заключению врача нуждается в уходе, но не более 14 календарных дней;

в случае стационарного лечения – за все время пребывания застрахованного лица в стационаре вместе с больным ребенком;

пособие по временной нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи выплачивается не более как за три календарных дня, а в исключительных случаях, с учетом тяжести болезни и бытовых обстоятельств, – не более чем за семь календарных дней.

От чего зависит размер пособия:

от продолжительности страхового стажа и составляет от 50% средней заработной платы (если стаж не превышает 3 лет) и до 100% (если стаж – более 8 лет).

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