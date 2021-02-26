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Зеленский считает, что Nord Stream 2 угрожает энергетической безопасности Европы

Зеленский считает, что Nord Stream 2 угрожает энергетической безопасности Европы

Президент Владимир Зеленский считает, что строительство российского «Северного потока – 2» угрожает не только Украине, но и энергетической безопасности всей Европы.

Об этом он заявил во время совместной с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем пресс-конференции.

«Все должны понимать – и европейские лидеры, и украинцы, что строительство газопровода в обход Украины – это вопрос не только экономики Украины, хотя это также очень важно для нас, а это вопрос энергетической безопасности для всей Европы. Если поток будет достроен, это будет мощный удар опять по Украине, кроме Донбасса и Крыма, это будет третий, а, может, даже четвертый, потому что кроме этого есть очень сильное информационное воздействие в СМИ российской стороны, а также в СМИ внутри нашей страны с чем, вы видите, мы боремся. И я считаю, что уже есть наработки и положительный результат», – подчеркнул Зеленский.

В то же время он заверил, что всегда поднимает тему «Северного потока – 2» в общении с лидерами ЕС и с другим стратегическими партнерами.

Глава государства добавил, что Украина вместе с ЕС и США уже много чего сделала. По его словам, если бы мы не поднимали эти вопросы, то газопровод был бы уже достроен.

«Этот вопрос (Северного потока-2 – ред.) будет всегда на повестке дня, я считаю, и пока он будет, пока и страны ЕС, и США не будут смягчать свою позицию, мы будем в безопасности», – сказал Зеленский.

Напомним, газопровод «Северный поток -2» из РФ в Германию, длина которого превышает 1 200 километров, построен на 94%. Год назад благодаря американским санкциям строительство «Северного потока-2» было приостановлено, однако российская сторона возобновила работы собственными силами с согласия немецкой стороны.

По материалам УКРИНФОРМ
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